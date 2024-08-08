özelleşmenin şart olduğu gerçeği

1923 ten 1945 e kadar devletçi politika herşeyin devlet eliyle idaresini gerekli görmüş nüfusun dramatik düşmesinden sonra toparlanması ile işlemez olmuş ve halktaki fakirleşme derinleşmiştir. Bunun yanında devlet, her sektörde fabrika, üretim atölyeleri kurmuş fakat serbest teşebbüsler sisteme giriş yapamadığı için tüccar, aracı kurumlar sektörü devralamamış ta ki 1950 ye kadar.

Liberalleşme adımlarının atılması ile ABD, Türkiye üzerinde tasarladığı ekonomik, askeri ve siyasi temellerini bir güzel atmış. Bunun sonucunda serbest piyasa kavramı oluşmuş tüccar halkın emeğine para verdikçe halk nisbi zenginleşmiş ve pamuk ağaları çukurovada artmaya başlamış.

1970 e kadar amerikalaşma yaşayan güzide ülkemiz 1970 den sonra barış herakatı ve ordu içerisindeki, siyaset içerisindeki abd karşıtı yapılanmaya ambargo uygulayarak 40 sonrası 2. sefalet dönemini yaşatmış.

... bundan sonrasını çoğumuz biliyoruz.

Devlet, 2007 sonrası bir çiftlik haline getirilerek liyakat ve vatan sevgisi olanlar değilde para ve iktidar sevgisi olanlar devletimizin kurumlarını yönetmeye başlamış..

Nihayet devletin yönetilemez hale geldiği darbe girişiminde ortaya çıkmış sonrasındaki süreçler ise bu yönetemezliği tek kutuplu hale getirmiş fakat bu seferde devlet yönetilebilir ama işleyemez olmuş.

Devletin diyet ödemesindense diyet uygulması daha sağlıklı olur.

Devletin kanserli bölgelerine şeker takviyesinin kesilmesi, sağlıklı çalışmayan organların daha fazla sisteme ve bünyeye zarar vermesinin önüne geçilebilmesi için beslenmesinin durdurulması, organın kesilmesi ve yoğun antibiyotik tedavisine geçilmesi hayati olduğu kanaatindeyim.

Bunun yöntemi özelleştime olur devletin sektörlerden el çekmesi olur bişey olur.

Neoliberal yapı, devletçilik ve doğu blok komunist ülkelere sevimli olacağım diye yönetilemez, bütçe açıkları ile nefes alamaz hale gelmiş yapının çözümü hızlı ve idari kararlardır.

hem öyle hem böyle olunmaz.

evet kumara tefeciye para kaptıran alkolik bir babanın evdeki altınları bozup borç ödemesi gibi olacak.

o altınları sermaye edip daha da borçlanmasından iyidir.