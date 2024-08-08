Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2024 10:46
sözleşmeli sağlık personeli kadrolu öğretmen eş durumu

ben sözleşmeli sağlık personeliyim (diyetisyenim), eşim mebde kadrolu öğretmen, eşimin haziran ayında bulunduğumuz yerden tayin olması sebebiyle ben de sözleşmeli personelin eş durumu kurasına başvuru yaptım, 6. bölge b grubundan 1. bölge a grubuna tayin istedim, bu gibi durumlarda bölgenin önemi var mıdır, red gelir mi, eşi öğretmen olup da kura ile eş durumu tayini yapan oldu mu?

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