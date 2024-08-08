KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2024 11:45
Hukukçular veya konuya hakim olanlar fikirlerinizi merak ediyorum. (Hatalı sorular hak.)

Herkesin malumu olduğu üzere sınavda çok sayıda hatalı olduğu değerlendirilen soru var. Sorularda hata tipleri nelerdir bilmiyorum ama muhtemelen soru kökünün veya metninin hatalı olması, şıklarda cevabın olmaması, şıklarda çift cevap olması, şıklarda eksik cevap olması vb. Şıklarda doğru cevap yoksa, soru kökü veya metni hatalı ise doğru cevaba ulaşma imkanı yok görünüyor. Atmadıktan sonra doğru cevabın bulunması mantığa aykırı. Bir de doğru cevabı bulunabilen hatalı sorular var. Örnek vermek gerekirse diyelim ki sözel mantık sorusu. Bu soruda maddi hata olduğu ve iptal olması gerektiği söyleniyor. Şimdi soruya 3 ayrı yandan bakalım.

a) Tabloyu yapıp soruyu doğru yapanlar (kayıp: süre, kazanç: 1 net)

b) Tabloyu yapıp şıktan kafasının karıştığını söyleyip yanlış yapanlar (kayıp: süre, 0,25 net)

c) Tabloyu hiç yapamayanlar (kayıp: yok)

Soru iptal olursa

a) kayıp: süre, 1 net

b) kayıp: süre , kazanç: 0,25 net

c) kayıp yok

Bu durumda doğru yapanın kaybı yanlış yapanın kazancından fazla oluyor. Ayrıca hiç soruyu çözmeyi bilmeyen hiç zaman harcamamış kişiden daha fazla kaybı oluyor. Bu durum soruyu çözen kişinin hatası olamaz. Burada mağduriyet oluşuyor görünüyor. Kısaca hatalı şeyin mağduriyet oluşturmadan çözümü yok gibi görünüyor. ÖSYM bu durumu nasıl çözecek, davalık durumlar olmayacak mı merak ettiğim bu.

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