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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 11:48
Bilgisayar resetleme sorunu

Merhaba arkadaşlar yaz günleri nedeni ile bilgisayarlarımız bazen reset atmaya başlıyor.

Bunun nedeni kasanın hava alamayan bir yerde olduğu ve kapaklarının kapalı olması bilgisayar çok ısındıgında kendini yeniden başlatır.

Tam çözüm degil ama yinede faydası oluyor bilgisayarın kapagını açık bırakalım kasayı havadar bir yere alalım veya kasaya yakın bir vantilatör kuralım bu pc nin ısınmasını ve reset atmasını bir nevi önleyecektir ve kasamızı elimizden geldiginde temizleyelim içine hava tutup tozları içinden çıkartalım performansı ve resetleme sorunu ortadan kalkmıs olacak kafanıza takılan herhangi bir sorun oldugunda lütfen yazın hep birlikte bir yol arar buluruz saygılar selamlar

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