Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 11:50
Kademe Aylığı

Diyelim ki komisyon terfi işlemlerini 5 yıl boyunca yapmayı unuttu ve sonrasında düzeltti. Bu terfinin yapılmadığı süre aralığında kademe aylığından bir kayıp yaşanıyor mu? Bilgisi ve tecrübesi olan varsa paylaşırsa sevinirim.


Reisülküttab9
Memur
08 Ağustos 2024 11:50

Kayıp derken kademe aylığı yönünden.


icra müdürü 35
Memur
08 Ağustos 2024 13:13
maaşta bir artış olacaksa kademe ilerlemesi ile tabiki alırsınız. çünkü tarih tarih belirleniyır
Reisülküttab9, 2 saat önce

Kayıp derken kademe aylığı yönünden.

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