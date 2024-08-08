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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 11:54
Klavye temzleme jeli

Merhaba arkadaşlar;

Klavyemiz haliyle içine kıl tüğ yada ne bilim bişiler yediğimizde içine küçük parçalar kaçabiliyor bunun ayda bir defa filan yaparsak klavyemiz daha uzun ömürlü olabilir

yapmamız gereken şey bir klavye jeli yada spreyi almak birde bunun için fırçasını almak köpüğü sıkıp 5-10 dk beklemek sonrasınd temiz bir bez yardımı ile temizlemek içinde olan tüm pislik üste çıkacaktır klavyemiz daha uzun ömüelü olabilir.

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