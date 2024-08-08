Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


08 Ağustos 2024 12:00
Ankara neden sıkıcı bir o kadar da vazgeçilmez

buyrun konuya


Kusucar
Şef
08 Ağustos 2024 14:06

Böyle diyenleri Konya'ya davet edeceksin, Konya'nın büyük bir köy olduğunu gören bir insan şükrediyo

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nevi sahsina munhasir3 Harf Oyunu.slx:)))Kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSevgili günlük...Kelimenin çağrıştırdığıBazen diyorum Ki !Boşanmalar neden arttı?Evleneceğin insanın özelliklerini bu başlıkta yaz belki aradığını bulursunBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))

Sözlük

turist 1 Kavala kurabiyesi 1 günebakan 1 yükseklik korkusu 1 sevgililik dönemi 3 kamyon arkası yazıları 1 Sunumluk 1 efsanevi yaratık 2 selluka 1 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1

Son Haberler

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli öldüMüze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçiBorsa günün ilk yarısında yükseldiTürkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyorBakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?