Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 12:21
8 Yıla 1 Kademe

Arkadaşlar memurlara 8 yıl disiplin cezası almaması halinde 1 kademe veriliyor. Ben 2016 Kasım ayında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladım. 2024 kasımda 8 yıl doluyor fakat sözleşmede geçen 4 yıllık süre bu 8 yıl içerisinde sayılıyormu acaba. İl ve ilçe araştırmak lazım diyor. Sendika sayılıyor diyor ama kesin bir cevap alamadım. Bilgisi olan var mı acaba? Şimdiden teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Ağustos 2024 13:14

https://www.memurlar.net/haber/836027/sozlesmeli-statude-gecirilen-sureler-8-yila-bir-kademede-dikkate-alinir-mi.html

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