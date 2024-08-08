Üniversite Hastanelerinde Hemşire Olarak Çalışmak

Merhaba, ben 2022'de hemşirelik bölümünden mezun olmuş ancak herhangi bir iş tecrübesi olmayan aday bir hemşireyim. 2022 KPSS'den 67 küsür puan alarak atanamadım ve 2024'e kadar farklı ve özel nedenlerle (deprem vs.) herhangi bir yerde çalışmadım ve 2024 KPSS'ye son 5 ay kala filan hazırlanarak girdim ve 71-76 puan bekliyorum (23 Ağustos'ta sonucu öğreneceğim). Ayrıca askerliğimin tecil süresi bitti, 31.12.2024'e kadar askerliğe başvuru yapmam gerekiyor.

Bakanlık hemşirelik alımı yapana kadar, para kazanabilmek ve iş tecrübesi edinebilmek adına üniversite hastanelerinde çalışabileceğimi öğrendim. Fakat birkaç sorum var.

1-) Askerliğimi tecil ettirmeden herhangi bir üniversite hastanesine girebilmemin ihtimali nedir?

2-) Eğer herhangi bir üniversite hastanesine girebilirsem askerliğimi tecil ettirmem mümkün olur mu?

3-) Eğer herhangi bir üniversite hastanesine girebilirsem ilerleyen senelerde sözleşmeli personel değil de kadrolu memur olma ihtimalim nedir?