KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2024 12:23
Üniversite Hastanelerinde Hemşire Olarak Çalışmak

Merhaba, ben 2022'de hemşirelik bölümünden mezun olmuş ancak herhangi bir iş tecrübesi olmayan aday bir hemşireyim. 2022 KPSS'den 67 küsür puan alarak atanamadım ve 2024'e kadar farklı ve özel nedenlerle (deprem vs.) herhangi bir yerde çalışmadım ve 2024 KPSS'ye son 5 ay kala filan hazırlanarak girdim ve 71-76 puan bekliyorum (23 Ağustos'ta sonucu öğreneceğim). Ayrıca askerliğimin tecil süresi bitti, 31.12.2024'e kadar askerliğe başvuru yapmam gerekiyor.

Bakanlık hemşirelik alımı yapana kadar, para kazanabilmek ve iş tecrübesi edinebilmek adına üniversite hastanelerinde çalışabileceğimi öğrendim. Fakat birkaç sorum var.

1-) Askerliğimi tecil ettirmeden herhangi bir üniversite hastanesine girebilmemin ihtimali nedir?

2-) Eğer herhangi bir üniversite hastanesine girebilirsem askerliğimi tecil ettirmem mümkün olur mu?

3-) Eğer herhangi bir üniversite hastanesine girebilirsem ilerleyen senelerde sözleşmeli personel değil de kadrolu memur olma ihtimalim nedir?


kreatin
Memur
08 Ağustos 2024 13:06
71-76 puan bekliyorsan üniversitelere hemsire olarak atanırsın. aynı maaşı alıyorsun sanırım. askerliğin tecil olmaz. askerdeyken de atanabilirsin terhis olduktan sonra göreve başlarsın

mckq2ooo
08 Ağustos 2024 13:16

Üniversitelerin sözleşmeli personel alımları ile atanabiliyorum sadece, değil mi? Şuan herhangi bir sözleşmeli personel ilanına başvursam üniversite beni askerliğimin tecil olmamış olduğundan ötürü reddeder mi?

kreatin, 1 saat önce
71-76 puan bekliyorsan üniversitelere hemsire olarak atanırsın. aynı maaşı alıyorsun sanırım. askerliğin tecil olmaz. askerdeyken de atanabilirsin terhis olduktan sonra göreve başlarsın

Kusucar
Şef
08 Ağustos 2024 14:05

Üniversitede 3 ay çalışır para biriktirip çıkarım diye düşünüyorsan ortada ellerin bomboş kalırsın, puanın yuksek değil ve üniversiteler de alım yapmaya yanaşmıyor.Ya bir üniversiteye girersin orda devam eder kadronu aldıktan sonra tayin vs bakarsın ya da bakanlığı beklersin, dediğim gibi bakanlık da alıma yanaşmıyor ve puanın düşük sayılır ilk alımlar için.Onceki gibi alımlar bol kepçe olmayacak, bahçedeki en güzel çiçeği bekleyen de ortada kalır

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