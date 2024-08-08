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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 12:38
Eski telefondan yeni telefona bilgilerini aktar

Merhaba arkadaşlar yeni telefon aldınız ve içindeki tüm bilgileri ona aktaracaksınız çözümü basit ;

Smart switch phone transfer isimli uygulamayı kullanarak tüm bilgilerinizi eksiksiz olarak yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz elbette bir cok uygulama ve program vardır. bilmeyenler için yazmak istedim umarım işinize yarar.

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