önemlii ..

Arkadasalr bir kurumda memurum 2024 kpss ye girdim ama bi beklentim yok 2026 gy-gk ye calısmak istiyorum ama seneye 35 oluyo yasım yanı bazı memurluklarda yas sartı oluyomus bunlar hangileri aceba iktisat mezunuyum bu arada bilenler yazabilir mi ?

Arkadasalr bir kurumda memurum 2024 kpss ye girdim ama bi beklentim yok 2026 gy-gk ye calısmak istiyorum ama seneye 35 oluyo yasım yanı bazı memurluklarda yas sartı oluyomus bunlar hangileri aceba iktisat mezunuyum bu arada bilenler yazabilir mi ?