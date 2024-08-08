KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2024 12:40
önemlii ..
Arkadasalr bir kurumda memurum 2024 kpss ye girdim ama bi beklentim yok 2026 gy-gk ye calısmak istiyorum ama seneye 35 oluyo yasım yanı bazı memurluklarda yas sartı oluyomus bunlar hangileri aceba iktisat mezunuyum bu arada bilenler yazabilir mi ?

yen1hayat
Aday Memur
08 Ağustos 2024 12:53

Merkezi [ösym] atamada yaş şartı olmaz,açıktan alımlarda yüzde 90 oluyor yaş şartı


malican27
Aday Memur
08 Ağustos 2024 13:00
sözlesmelilerde mi yas sartı oluyo ?? 4001 lerde yok galıba dogrmu
yen1hayat, 1 saat önce

Merkezi [ösym] atamada yaş şartı olmaz,açıktan alımlarda yüzde 90 oluyor yaş şartı

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