Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Ağustos 2024 12:42
Engelli memurun eş durumu tayini

Arkadaşlar merhaba, İstanbul"da çalışıyordum Bursaya engel durumundan tayin yaptırdım (mahkeme kararı ile ). Daha sonra eş durumu ile eşimi Bursaya getirmek istedim ancak reddildi. eşim stratejik personel olarak geçiyor diye istersen sen istanbula geri gelebilirsin diyerekten eşimin tayin talebini reddettiler ama ben mahkeme kararı ile geldim geri dönmek istemiyorum. bu konuda bilgisi olan var mı ne yapabileceğim hakkında.

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