Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 12:43
Her bilgisayarda olması gereken programlar

Dosya sıkıştırma ve arşivleme programları

WinRAR

WinZip

7-Zip

Anti-virüs yazılımları

Kaspersky Anti-Virus

avast! Free Antivirus

AVG Anti-Virus Free Edition

Ek Güvenlik ve Sistem Takip Yazılımları

Ad-Aware

CCleaner

WinPatrol

Çoklu Ortam Araçları, Medya Oynatıcılar, Resim Göstericiler ve Resim Editörleri

GOM Player

K-Lite Codec Pack

Total Video Converter

Picasa

Paint.NET

İşinize yarayacak olan programı araştırıp indirebilrisiniz.

Çok Yazılan Konular

Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Sözlük

efsanevi yaratık 2 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 3 Sunumluk 1 Zumba 2 sapık 1 karpuz 4 gırtlak patlatmak 1 hedef tahtası olmak 2 uzak doğuluların güneş fobisi 1 ev zencisi 1

Son Haberler

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli öldüMüze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçiBorsa günün ilk yarısında yükseldiTürkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyorBakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?