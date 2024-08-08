Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 12:50
Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler

Günümüzde

birçok bilgisayar çeşidinin olması insanların kafasının karışmasına

neden olmaktadır. Eğer her gittiğiniz yere götürmek için bir bilgisayar

arıyorsanız bir laptop sizin için ideal olacaktır ve taşıma sorununu en

aza indirecektir. Bilgisayar alırken taşınabilir olması sizin için

önemli değilse ve aynı fiyata daha fazla performans arıyorsanız bir

masaüstü bilgisayar daha faydalı olacaktır.

Bu

iki ana bilgisayar kategorisi dışında pek çok farklı bilgisayar modeli

bulunur. Bu seçeneklerin arasında doğru kararı vermek ise kullanıcıların

ihtiyaçlarına bağlıdır. Bazı önemli sorulara yanıt vererek aklınızdaki

bilgisayar modelini bulabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Sözlük

Alt göbek 2 zakkum 1 uyku ilacı 1 gırtlak patlatmak 1 100 euro 1 ev zencisi 1 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1 kamyon arkası yazıları 1 selluka 1 domates peynir ekmek 1

Son Haberler

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli öldüMüze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçiBorsa günün ilk yarısında yükseldiTürkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyorBakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?