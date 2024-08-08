Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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08 Ağustos 2024 12:54
Aylıksız İzin Hakkında
Daha önce 1 kez kullandım ama ayrılış tarihine dikkat etmediğimden izin dönüşü maaş iadesi yapmıştım.. dönem içinde ikinci kez ayrılma planım var acaba izne ayrılış tarihini ne zaman yaparsam maaş iadesi yapmam?

berkaydal
Memur
08 Ağustos 2024 13:21

Ayrılmadan önce önünüzdeki ay izne ayrılacağınızı maaşınızın yapılmamasını ifade eden bir dilekçe verirsiniz. Ayrılma işini de maaşınızın yapılmadığı ayın 15'inde ya da sonrasında yaparsınız.


aa.gülçiçek1100
Şef
08 Ağustos 2024 13:29
tamamdır hocam, bilgi için teşekkür ederim..
berkaydal, 50 dk. önce

Ayrılmadan önce önünüzdeki ay izne ayrılacağınızı maaşınızın yapılmamasını ifade eden bir dilekçe verirsiniz. Ayrılma işini de maaşınızın yapılmadığı ayın 15'inde ya da sonrasında yaparsınız.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Ağustos 2024 13:43

14'ünde ayrılır dönerken 15'inde dönerseniz alacak verecek olmaz.

Ayrılma isteğinizi 15 gün önceden dilekçe ile bildirin. Onay vs işlemleri biraz zaman alabilir.


bojankrunic
Aday Memur
08 Ağustos 2024 13:55

Aylıksız izni 5 yıldan evvel kullanma imkanı var mı ?


aa.gülçiçek1100
Şef
08 Ağustos 2024 13:56
hocam 5 yılı dolduranlar kullanabiliyormuş
bojankrunic, 16 dk. önce

Aylıksız izni 5 yıldan evvel kullanma imkanı var mı ?


aa.gülçiçek1100
Şef
08 Ağustos 2024 13:59
hocam diyelim izin bitiş tarihim 20 haziran. ben okula bilgi verdim 14 haziranda göreve başlicam dedim önceden, 15 haziranda maaş alabiliyor muyum ?
Sevdim-Seni, 28 dk. önce

14'ünde ayrılır dönerken 15'inde dönerseniz alacak verecek olmaz.

Ayrılma isteğinizi 15 gün önceden dilekçe ile bildirin. Onay vs işlemleri biraz zaman alabilir.


enginimt
Aday Memur
08 Ağustos 2024 14:00
ben dilekçemde ayın 15'i ile diğer ayın 14'ü ve arası diye yazmıştım, böyle yazınca sorun olmadı.
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