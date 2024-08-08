Aylıksız İzin Hakkında

Daha önce 1 kez kullandım ama ayrılış tarihine dikkat etmediğimden izin dönüşü maaş iadesi yapmıştım.. dönem içinde ikinci kez ayrılma planım var acaba izne ayrılış tarihini ne zaman yaparsam maaş iadesi yapmam?

Daha önce 1 kez kullandım ama ayrılış tarihine dikkat etmediğimden izin dönüşü maaş iadesi yapmıştım.. dönem içinde ikinci kez ayrılma planım var acaba izne ayrılış tarihini ne zaman yaparsam maaş iadesi yapmam?