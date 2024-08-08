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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 13:00
Bilgisayara virüs bulaştığı nasıl anlaşılır

Bilgisayarınızdaki çökmeler ve donmalar virüse işaret eder.

Bilgisayarınızdaki sürücüye erişim engeli virüse işaret eder.

Bilgisayarınızdaki kaybolan dosyalar virüse işaret eder.

Bilgisayarınızdaki sizce yüklenmeyen programlar virüse işaret eder.

Eğer kısa bir özet geçmemiz gerekirse bilgisayarınızda yer alan bir

virüs ya da kötü amaçlı yazılım bu listede gördüğünüze benzer sorunlara

yol açabilir ancak bu sorunların varlığı kesinlikle bir virüs olduğu

anlamınada gelmez

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