Bilgisayar neden yavaşlar hızlandırma nasıl yapılır

Bilgisayarımızın üzerinde kurulu olan bir ya da birden fazla işletim
sistemi bulunabilir, bu işletim sistemleri içerisinde zamanla bazı
sorunlar oluşabilir. Bozut kayıt girdileri, eksik dosyalar, yanlış
ayarlar, çöp dosyaları, güncel olmayan sürücüler vs. Bu sorunlarla
biriktikçe bilgisayarınızın hızı yavaşlar. Bilgisayarınızı tekrar
hızlandırmak için yapmanız gerekenleri adım adım anlatalım.
Öncelikle bu adımların HDD kullanan kullanıcılar için ciddi performans artışları sağlayacağını belirtelim. Çöp dosyalarını temizleyin.
Bilgisayarımızda neredeyse her programın geçici dosyaları ve günlükleri
vardır. Bu dosyalar zamanla biriktikçe bilgisayarı doldurur ve
ağırlaştırır. Bu da bilgisayarımızın yavaşlamasına sebebiyet verir.
Ağırlaşan bilgisayarınızı hızlandırmanın yollarından biri bu çöp
dosyaları temizlemektir. Çöp dosyaları temizlemek için şu adımlar
uygulanmalıdır:
1- Windows + R tuş kombinasyonunu uygulayın ve Çalıştır penceresini açın.
2- Ardından açılan pencereye ?%temp%? yazın ve giriş yapın.
3- Açılan klasördeki tüm dosyaları seçin ve silin.
4- Yönetici izni istenirse onaylayın, buradaki dosyaları silmenin bir zararı olmayacaktır.
Bu işlemi yaparak artık ve işlevsiz dosyaları temizlemiş oluyoruz,
hatta bazı durumlarda indirdiğimiz zararlı yazılımların dosyaları da
burada depolanmaktadır. Burayı temizleyerek olası casus yazılımların da
temizlenmiş olmasını sağlıyoruz.
Bilgisayarımızın üzerinde kurulu olan bir ya da birden fazla işletim
sistemi bulunabilir, bu işletim sistemleri içerisinde zamanla bazı
sorunlar oluşabilir. Bozut kayıt girdileri, eksik dosyalar, yanlış
ayarlar, çöp dosyaları, güncel olmayan sürücüler vs. Bu sorunlarla
biriktikçe bilgisayarınızın hızı yavaşlar. Bilgisayarınızı tekrar
hızlandırmak için yapmanız gerekenleri adım adım anlatalım.
Öncelikle bu adımların HDD kullanan kullanıcılar için ciddi performans artışları sağlayacağını belirtelim. Çöp dosyalarını temizleyin.
Bilgisayarımızda neredeyse her programın geçici dosyaları ve günlükleri
vardır. Bu dosyalar zamanla biriktikçe bilgisayarı doldurur ve
ağırlaştırır. Bu da bilgisayarımızın yavaşlamasına sebebiyet verir.
Ağırlaşan bilgisayarınızı hızlandırmanın yollarından biri bu çöp
dosyaları temizlemektir. Çöp dosyaları temizlemek için şu adımlar
uygulanmalıdır:
1- Windows + R tuş kombinasyonunu uygulayın ve Çalıştır penceresini açın.
2- Ardından açılan pencereye ?%temp%? yazın ve giriş yapın.
3- Açılan klasördeki tüm dosyaları seçin ve silin.
4- Yönetici izni istenirse onaylayın, buradaki dosyaları silmenin bir zararı olmayacaktır.
Bu işlemi yaparak artık ve işlevsiz dosyaları temizlemiş oluyoruz,
hatta bazı durumlarda indirdiğimiz zararlı yazılımların dosyaları da
burada depolanmaktadır. Burayı temizleyerek olası casus yazılımların da
temizlenmiş olmasını sağlıyoruz.