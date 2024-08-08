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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 13:05
Bilgisayar neden yavaşlar hızlandırma nasıl yapılır

Bilgisayarımızın üzerinde kurulu olan bir ya da birden fazla işletim

sistemi bulunabilir, bu işletim sistemleri içerisinde zamanla bazı

sorunlar oluşabilir. Bozut kayıt girdileri, eksik dosyalar, yanlış

ayarlar, çöp dosyaları, güncel olmayan sürücüler vs. Bu sorunlarla

biriktikçe bilgisayarınızın hızı yavaşlar. Bilgisayarınızı tekrar

hızlandırmak için yapmanız gerekenleri adım adım anlatalım.

Öncelikle bu adımların HDD kullanan kullanıcılar için ciddi performans artışları sağlayacağını belirtelim. Çöp dosyalarını temizleyin.

Bilgisayarımızda neredeyse her programın geçici dosyaları ve günlükleri

vardır. Bu dosyalar zamanla biriktikçe bilgisayarı doldurur ve

ağırlaştırır. Bu da bilgisayarımızın yavaşlamasına sebebiyet verir.

Ağırlaşan bilgisayarınızı hızlandırmanın yollarından biri bu çöp

dosyaları temizlemektir. Çöp dosyaları temizlemek için şu adımlar

uygulanmalıdır:

1- Windows + R tuş kombinasyonunu uygulayın ve Çalıştır penceresini açın.

2- Ardından açılan pencereye ?%temp%? yazın ve giriş yapın.

3- Açılan klasördeki tüm dosyaları seçin ve silin.

4- Yönetici izni istenirse onaylayın, buradaki dosyaları silmenin bir zararı olmayacaktır.

Bu işlemi yaparak artık ve işlevsiz dosyaları temizlemiş oluyoruz,

hatta bazı durumlarda indirdiğimiz zararlı yazılımların dosyaları da

burada depolanmaktadır. Burayı temizleyerek olası casus yazılımların da

temizlenmiş olmasını sağlıyoruz.

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