KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2024 13:07
Düz memurluk ta psikiyatri raporu için muayene nasıl oluyor?

Düz memurluk için psikiyatri muayenesi nasıl oluyor benim geçmişte yaşadığım bir travmam var bu yüzden gitmiştim psikiyatriye bunlar çıkarmı geçmişe bakıldığı zaman her gittiğimde ilaç verdiler bir kaçını hiç kullanmadım satın da almadım ama sistemde gözüküyor klasik antidepresanlar sadece birde travmamdan dolayı kolumda üç tane kesik var küçük dövme ile kapattırdım zaten belli olmuyor psikiyatri muayenesinde kollara falan bakılıyor mu çok dikkatli bakarsa görür yoksa göremez göstermemeye çalışcam zaten 6 7 sene önce psikiyatri muayenesinde doktora kolumda kesik var dedim mi demedim mi hatırlamıyorum zaten içeriğe girilmiyormus sadece tani ve ilaç yazıyormuş sistemde ben öyle biliyorum .araştırdığım da bir kaç kişi girdim kollarıma baktilar demiş bir kaç kişi girdim ilaçları sordu neden kullandın dedi raporu imzaladı hemen çıktım bir sorun oluşur mu


kreatin
Memur
08 Ağustos 2024 13:09
sorun oluşmaz. psikiyatri muayenesi memurlukta akli melekeleri yerinde mi değil mi diye bakıyorlar

Yasemin233
08 Ağustos 2024 13:15

Ya evet biliyorum ama bir kaç kişi buraya yazmış koluma baktılar falan diye o yüzden sordum düz memurlukta sorun olmuyormuş diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum

kreatin, 1 saat önce
sorun oluşmaz. psikiyatri muayenesi memurlukta akli melekeleri yerinde mi değil mi diye bakıyorlar

kreatin
Memur
08 Ağustos 2024 13:26
hiçbir sorun olmaz. sadece polislik ve askerlikte sorun olur. için rahat olsun
Yasemin233, 56 dk. önce

Ya evet biliyorum ama bir kaç kişi buraya yazmış koluma baktılar falan diye o yüzden sordum düz memurlukta sorun olmuyormuş diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024 vs KPSS 20222024 KPSS birincisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Alımı Büro Personeli Kaça Düşer?Siyasi parti üyeliğiOrman Genel Müdürlüğü 124 Personel Alım İlanı HakkındaGüvenlik Soruşturması Ataması iyi ve ya önü açık olan AÖF Lisans bölümleriÜniversite Hastanelerinde Hemşire Olarak ÇalışmakKPSS Hatalı Sorular Hakkında Hala Açıklama YapmamalarıDüz memurluk ta psikiyatri raporu için muayene nasıl oluyor?

Sözlük

yükseklik korkusu 1 Alt göbek 2 100 euro 1 memleket sevgisi 3 Sunumluk 1 efsanevi yaratık 2 gırtlak patlatmak 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2 Zumba 2 selluka 1

Son Haberler

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 12 Filistinli öldüMüze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçiBorsa günün ilk yarısında yükseldiTürkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyorBakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?