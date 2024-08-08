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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 13:08
Bilgisayarımın hacklendiğini nasıl anlarım

bugünlerde bir bilgisayarın hacklenip hacklenmediğini anlamak geçmişte

olduğu gibi çok kolay değil. Geçmişteki bilgisayar teknolojilerinde

evlerde kullandığımız bilgisayarlarda bir yavaşlama olduğunda yolunda

gitmeyen birşeyler olduğunu anlıyordur. Günümüzde ise birçok işlemi aynı

anda yapan bilgisayarlarımız dolayısıyla, yavaşlama sorunu çok sık

olmuyor. Bu sebeple artık ?yavaşlama? bilgisayara virüs girdiğini

anlamak için önemli bir metrik değil.

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