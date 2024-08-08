Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen



Editör
08 Ağustos 2024 13:22
Güzel bir köfte tarifi

restorantçı bir arkadaşımdan aldığım tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten de çok güzel oluyor mutlaka deneyin derim.

1 kg kıymanın içerisine

25gr tuz

40 gr kadar sogan

350 gr irmik

350 gr hayvanın iç yağı

bunları güzelce karıştırıyoruz veparmak patates gibi tabağımıza sıralayıp 1 gün dinlendiriyoruz sonrasında magalımıza atıyoruz ve 1 dk içinde hazırlanıyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum çok lezzetli.

malzemeleri bir kasapta karıştırak en güzeli makinadan geçiriyorlar ve evde size yoğurmak kalıyor başka hiç bir şey katmayın içersine ve deneyin.

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