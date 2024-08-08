Amire Sinkaflı Küfür

geçmiş olsun normal hukuk tanıyan yerde bunun cesası aylıktan kesme ya da kademe cezası. daha önce disiplinin yok ise bi altı verilmek zorunda ama bu hukuk tanılan yerde. bizde müfettişler kendini yargıç sanıyor bellemişler memueiyetle bağdaşmayacak nitelikre yüz kızartıcı suç maddesi kapsamı o kadar geniş ki tuvalettrn geç döneni bile girdiriyorlar. disiplin kurulları da içeriği hiç okumuyor.

geçmiş olsun normal hukuk tanıyan yerde bunun cesası aylıktan kesme ya da kademe cezası. daha önce disiplinin yok ise bi altı verilmek zorunda ama bu hukuk tanılan yerde. bizde müfettişler kendini yargıç sanıyor bellemişler memueiyetle bağdaşmayacak nitelikre yüz kızartıcı suç maddesi kapsamı o kadar geniş ki tuvalettrn geç döneni bile girdiriyorlar. disiplin kurulları da içeriği hiç okumuyor.