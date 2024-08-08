Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 13:25
Amire Sinkaflı Küfür
iş yerinde herkesin içinde kurumun en üst amirine sinkaflı küfürler ettim. haliyle disiplin süreci başladı, sonuç olarak sizce ne olur ?

muallimmm4638
Aday Memur
08 Ağustos 2024 14:11
geçmiş olsun normal hukuk tanıyan yerde bunun cesası aylıktan kesme ya da kademe cezası. daha önce disiplinin yok ise bi altı verilmek zorunda ama bu hukuk tanılan yerde. bizde müfettişler kendini yargıç sanıyor bellemişler memueiyetle bağdaşmayacak nitelikre yüz kızartıcı suç maddesi kapsamı o kadar geniş ki tuvalettrn geç döneni bile girdiriyorlar. disiplin kurulları da içeriği hiç okumuyor.
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