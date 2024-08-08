Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 13:41
İSKİ mi İBB mi
İSKİ ile İBB nin düz memurlukta özlük maaş vs kıyaslama si sizce hangisi avantajlıdır arkadaslar

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