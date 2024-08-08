Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ağustos 2024 13:57
E-yaygın sistemi hata veriyor

Merhaba e-yaygın sisteminde usta ogreticilik basvurusu yapiyorum fakat site cok sorunlu. Belge alanı olarak yabanci diller seciyorum, ama belge bolumu kisminda hicbir secenek cikmadigi icin kaydimi tamamlayamiyorum. Kaydedebilmem icin kendi alanimdan tamamen farkli bir alan secmem gerekiyor. Ne yapmam lazim, yardimci olur musunuz?

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