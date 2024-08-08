Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2024 13:59
Yedek subaylık yapan memura yıllık izin

Yedek subaylık yaptıktan 2 ay sonra atandım. Hizmet birleştirme yapıp yıllık izin hakkımın tanımlanması amacıyla dilekçe yazdım fakat kabul edilmedi. Farklı bir durum yaşayan var mı yardımcı olur musunuz ne yapmam gerekiyor

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