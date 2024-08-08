Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 14:27
Büro personelinin olayı nedir

büro personeli diye bir ünvan yok. 4 yıl dolduğunda biz ne oluyoruz, memur olmuyoruz galiba. işçi de değiliz biz neyiz? ömürlük sözleşmeli miyiz?


Reisülküttab9
Memur
08 Ağustos 2024 15:13

Kadro gelene kadar sözleşmeli personelsin.


Dgncnns
Aday Memur
08 Ağustos 2024 16:09
İnternet'te kadroya geçince unvaninizin memur olacağı yazıyor
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