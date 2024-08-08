Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ağustos 2024 15:10
Mesleki Ingilizce eğitimi vermek zor mu?

Merhaba, şu anda usta öğreticilik (ingilizce eğitmenliği) başvurusu yapıyorum. Görev almak istediğim kursları seçiyorum.

A1 - A2 - B1 kurslarını seçtim. Ama çok fazla başvuru olacağı için seçilmeyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden mesleki ingilizce kurslarını da ekledim.

Bilişim teknolojileri, sağlık, konaklama vs gibi meslek ingilizcesi kursları var. Bu alanlarda bilgi sahibi değilim. Ama çok zor olmadığı sürece öğretebilirim diye düşünüyorum.

Sizce bu kursları seçmem mantıklı olur mu? Yoksa alan hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olmam mı gerekir?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
08 Ağustos 2024 15:17

Elbetteki dersini vereceğiniz konuda bilgili olmanız beklenir ve kursiyerlere yardımcı olmanız istenir ancak burda önemli olan sizin seçmeniz değil. Seçtiğiniz her alanda kurs açılacak anlamına gelmiyor maalesef. Kurs açılabilmesi için öncelikle kursiyerlerce talep edilmesi, sonra da tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilerek o kursun açılması gerekiyor. Talep olmazsa ya da kurum kurs onayı almazsa açılmaz maalesef.


Cosette.
Aday Memur
08 Ağustos 2024 15:24

Anladim, tesekkur ederim. Peki yine de risk alip secmeli miyim sizce?

YUSUF YILDIRIM, 1 saat önce

Elbetteki dersini vereceğiniz konuda bilgili olmanız beklenir ve kursiyerlere yardımcı olmanız istenir ancak burda önemli olan sizin seçmeniz değil. Seçtiğiniz her alanda kurs açılacak anlamına gelmiyor maalesef. Kurs açılabilmesi için öncelikle kursiyerlerce talep edilmesi, sonra da tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilerek o kursun açılması gerekiyor. Talep olmazsa ya da kurum kurs onayı almazsa açılmaz maalesef.


Datdiriditdit
Memur
08 Ağustos 2024 15:33

Mesleki ingilizce dersi içeriğinde alana özgü teknik bilgiler barındırıyor. Konunun kendisine hakim değilseniz, o konuyu yabancı dilde aktarmak sizi biraz zorlayabilir.

Mesela bilişim teknolojileri alanında donanım elemanlarının görevlerini, bilmeniz gerekecektir ancak bunu da biraz çalışarak yapabilirsiniz.

Sizin seçebileceğiniz kursları sayfaya eklerler ancak genelde bu kurslara yeteri kadar başvuru olmadığı için açılmazlar. Hakkınızda hayırlısı


Cosette.
Aday Memur
08 Ağustos 2024 15:44

Tesekkurler

Datdiriditdit, 44 dk. önce

Mesleki ingilizce dersi içeriğinde alana özgü teknik bilgiler barındırıyor. Konunun kendisine hakim değilseniz, o konuyu yabancı dilde aktarmak sizi biraz zorlayabilir.

Mesela bilişim teknolojileri alanında donanım elemanlarının görevlerini, bilmeniz gerekecektir ancak bunu da biraz çalışarak yapabilirsiniz.

Sizin seçebileceğiniz kursları sayfaya eklerler ancak genelde bu kurslara yeteri kadar başvuru olmadığı için açılmazlar. Hakkınızda hayırlısı


Kagiş
Müsteşar
08 Ağustos 2024 15:45

Mesleki İngilizce için konu alanı uzmanı olmak lâzım! İngilizce öğretmeni bir arkadaş kimya ile ilgili yabancı bir makaleyi Türkçeye çevirirken "mikroküreyi" yanlışlıkla "mikroskop" diye çevirmişti. Pratisyen doktor değil de uzman doktor olmak gerekiyor bu işte.

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