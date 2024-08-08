Mesleki Ingilizce eğitimi vermek zor mu?

Merhaba, şu anda usta öğreticilik (ingilizce eğitmenliği) başvurusu yapıyorum. Görev almak istediğim kursları seçiyorum.

A1 - A2 - B1 kurslarını seçtim. Ama çok fazla başvuru olacağı için seçilmeyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden mesleki ingilizce kurslarını da ekledim.

Bilişim teknolojileri, sağlık, konaklama vs gibi meslek ingilizcesi kursları var. Bu alanlarda bilgi sahibi değilim. Ama çok zor olmadığı sürece öğretebilirim diye düşünüyorum.

Sizce bu kursları seçmem mantıklı olur mu? Yoksa alan hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olmam mı gerekir?