Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Ağustos 2024 15:17
Eş durumu tayinin de eşinin çalıştığı ilçede boş kadro yoksa

Eşim ankara il merkezinde tayini çıktı bende eş durumuyla gidicem ancak ankara merkez de boş kadro yoksa tarım bakanlığında nasıl bir yol çiziliyor.

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