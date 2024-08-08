Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ağustos 2024 15:45
İl Dışı Mazeretten Sonra İl içi Mazeret yapılır mı?

bu yaz dönemi il dışı mazeret tayini ile eşinin çalıştığı il-ilçeye gelen öğretmen ertesi yıl il içi mazerete başvurabilir mi?

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