Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 15:57
Koruma ve güvenlik görevlisi fazla çalışma ücretleri

Merhaba, Koruma ve güvenlik görevlilerine kurumlarınızda fazla çalışma ücreti veriliyor mu veriliyorsa personellerin fazla çalışmaları vs. nasıl takip ediliyor paylaşabilir misiniz?

(Kendi çalıştığım kurumda fazla çalışma ücretini sistemli hala getirmek istiyorum ama izinleri çalışma saatlerini doğru belirtip belirtmediklerini takip etmekte sorun olur mu bilemedim, nasıl bir yol izliyorsunuz merak ettim. Şu an bizde bazen fazla çalışma izni kullandırılıyor.)(kurum adı vermeseniz de olur)

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Ocak zammı % 20 yi bulurAylık kredi kartı ekstre borcunuzu yazınMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Vakıfbank skylimit güncelleme?Kamu işçisi 4-d maaşı ?Sağlık Bakanlığında çalışırken Makale yayınlanması

Sözlük

hacettepe 1 100 euro 2 efsanevi yaratık 2 those about the die 1 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1 günebakan 1 zakkum 1 gnome 1 Zumba 2 turist 1

Son Haberler

Çanakkale'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandıBankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştıBakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyorMerkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar olduCumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani ile bir araya geldi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?