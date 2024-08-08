Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ağustos 2024 16:21
Mehil izninde alınan sağlık raporu

merhaba , mehil izninde rapor kullandım. halen devam eden 10 gün mehil iznim var. ctesi günü tekrar acilden rapor alırsam personel şube hafta sonu kapalı oldugu için raporu pazartesi işleyecek. hafta sonu mehil iznimden yer mi?


garibanadamm
Aday Memur
08 Ağustos 2024 16:29
hayır yemez geriye dönük rapor girişi yapılabilir

Tengri01
Aday Memur
08 Ağustos 2024 16:30
teşekkür ederim devrem
garibanadamm, 2 saat önce
hayır yemez geriye dönük rapor girişi yapılabilir

garibanadamm
Aday Memur
08 Ağustos 2024 16:31
rica ederim ama sonra gittipin yerde amirlerle ters düşme
Tengri01, 2 saat önce
teşekkür ederim devrem

Tengri01
Aday Memur
08 Ağustos 2024 16:31
yok yok
garibanadamm, 2 saat önce
rica ederim ama sonra gittipin yerde amirlerle ters düşme

ysn_erl
Aday Memur
08 Ağustos 2024 17:37
raporu eski yerine mi yeni yerine mi gönderdin?

Tengri01
Aday Memur
08 Ağustos 2024 17:38
eski yerime gönderdim. onlar yeni yere gönderiyor
ysn_erl, 38 dk. önce
raporu eski yerine mi yeni yerine mi gönderdin?
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