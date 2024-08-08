Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Ağustos 2024 16:22
Rapor
3 günlük iş görememezlik raporunda maaştan mi kesinti oluyor yoksa sigortadan mı? Maaşım yine günlük olarak yatar mı? Bilem biri aydınlatırsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

2024 akademik kadro izinleriDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesiDoktor ogretim uyesi atamalarda atif puanlari (yuzlerce atif olmasi durumu)2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 mart donemi docentlik basvurulariAkademik zamMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı İstifa

Sözlük

kamyon arkası yazıları 2 karpuz 4 selluka 1 zakkum 1 imla hataları yüzünden sözlükte yazmak istememek 2 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1 gnome 1 sözlüğe geri dönmek 1 çay harareti alır 2 ladikli ahmet hüdai hazretleri 1

Son Haberler

Kayıp sürücünün cesedi traktörünün altında bulunduPFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a cezaErdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığıOperasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?