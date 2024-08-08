3 günlük iş görememezlik raporunda maaştan mi kesinti oluyor yoksa sigortadan mı? Maaşım yine günlük olarak yatar mı? Bilem biri aydınlatırsa sevinirim

3 günlük iş görememezlik raporunda maaştan mi kesinti oluyor yoksa sigortadan mı? Maaşım yine günlük olarak yatar mı? Bilem biri aydınlatırsa sevinirim