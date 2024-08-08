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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 16:32
Klavye kısayolları

Kopyala: Ctrl + C

Kes: Ctrl + X

Yapıştır: Ctrl + V

Pencereyi Ekranı Kapla: F11veya Windows tuşu + Yukarı ok

Görev Görünümünü Aç: Windows tuşu + Sekme tuşu

Masaüstünü görüntüleme ve gizleme: Windows tuşu + D

Açık uygulamalar arasında geçiş yapın: Alt + Sekme

Hızlı Bağlantı menüsünü açma: Windows tuşu + X

Bilgisayarınızı kilitleme: Windows logo tuşu + L

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