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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 16:40
Bilgisayar temizliği

Merhaba arkadaşlar konu başlığındada belirttiğim gibi pc kapanıyor resetleniyor veya ağır çalısıyor ise mutlaka temizliğini yapın özellikle laptoplarda sıkça yaşanan bir durumdur.

Masa üstü pc lerde kasa temizliği elbette önemlidir toz bilgisayarınızın düşmanıdır kasa ne kadar hava alır temiz olur ise performansı o okadar güzel olur ayda 1 defa kontrol edilmelidir fanlar özellikle en çok tozu çeken onlar zaten yılda 2 veya 3 defa ben fanlarını değiştiriyorum pc nin ekran kartı fanlarınada mutlaka hava tutulmalıdır denediğinizde aradaki farkı anlayacaksınız selamlar.

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