Öğle Arası Problemi

Merhaba arkadaşlar.

Bir şehrin belediye başkanlığında çalışıyorum. çalıştığım birim şehrin dışında. Yakınından toplu taşıma vs geçmiyor ve şehrin en yakın kısmına 5 km civarı uzaklıkta. Burada çalışan memurlar olarak kendi imkanlarımızla mesaiye gelip gidiyoruz. İşe gelip gitme bir şekilde problem olmuyor. ama öğle arası bir problem. .Yemek yemeğe gidemiyoruz. Şahsi araçlarımızla yemeğe gitmek istediğimizde yaklaşık 20-25 dakikamız yolda geçiyor. öğle arası servisi de yok. Kışın soğuktan yazın sıcaktan dısarıda vakit geçirme şansımız olmuyor. Ofiste işlemizi yapmaya devam ediyoruz.

Hepimizin bildiği gibi öğle arası 1 saat. aynı durumda olan diş hastanesinde mesai saatleri 16:30 da bitiyor. Bu durumda bizim de öğle arasını mesai saati yaparak erken çıkmamız için yasal bir dayanak var mıdır? Bu durumda kurumdan ne gibi taleplerde bulunabiliriz.?