Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 18:18
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor

(Daha önce de 504)'ü (deprem bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 449 mahkeme kurulmuştu - faaliyete geçirildi mi ya da faaliyette mi). Bakan Tunç: 574'ü hukuk mahkemeleri olmak üzere 968 yeni mahkeme kuruluyor. Bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede görev yapan hakimler için müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu çalışmalar sonucunda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldı.


Başkkatip1907
Aday Memur
08 Ağustos 2024 19:24

Çok merak ediyorum. Ankara'da bir çok mahkeme kuruldu ve çiftler ayrıldı. Acaba nerede açacaklar bu mahkemeleri.

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