KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2024 18:31
968 yeni mahkeme kurulması

Geçen gün memur alımı için umutsuz olan arkadaşlara müjde vermek istedim. Adalet Bakanı bugün 1000'e yakın mahkeme kurulacagindan bahsetti. Mübasirlik ve Katiplik düşünen arkadaşlar için güzel haber. Tasarruf illa ki olacak ama belli ki alimlar bıçak gibi kesilmeyecek. Umarım müjdeli haberler almaya devam ederiz.

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