Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Ağustos 2024 18:32
Doktor Öğretim Başvurusu "Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu"

Doktor Öğretim üyesine başvuru evraklarında "Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)" formu var. Orada şöyle bir madde var: "BAP dışında en az bir dış kaynaklı ulusal veya uluslararası projede görev almış veya görev alıyor olması veya Fikrî ve Sınâî Mülkiyet Hakları Faaliyetlerinden bir tanesine (C5 maddeleri) başvurmuş/almış olması". Bilimsel Araştırma projem var, ama BAP dışında nasıl bir proje olabilir acaba ?

Çok Yazılan Konular

2024 akademik kadro izinleriDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciVakif univ.deki akademisyene maas duzenlemesiDoktor ogretim uyesi atamalarda atif puanlari (yuzlerce atif olmasi durumu)2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 mart donemi docentlik basvurulariAkademik zamMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı İstifa

Sözlük

uzak doğuluların güneş fobisi 1 kira fiyatları 4 gnome 1 günebakan 1 sevgililik dönemi 3 ev zencisi 1 changeling 2 sözlüğe geri dönmek 1 karpuz 4 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1

Son Haberler

TFF'den Yargıtay açıklaması523 bin lirayı tek lokmada yuttuRuhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldüOrdu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybettiYarım saatte 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayıp kayıplara karıştı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?