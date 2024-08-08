Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ağustos 2024 19:23
Eş durumu hakkı durumu

Merhabalar. Ben 2023 1 Eylülde göreve başlangıç yaptim (Milli eğitim bakanlığı- ögretmen) . Geçen seneden bu yana 1 yılım doldu . Eşim başka bir şehirde özel bir kurumda öğretmenlik yapıyor. Benim eşimin yanına es durumu yapabilme durumum 2026 agustos es durumunda oluyor mu yoksa bir sonraki şubata mi kalıyor bilgisi olan var mı bu konu hakkında. Çünkü bir arkadaşım sen 2026 ağustosta basvuramazsin 2027 şubata kalır daha sonra Şubatta da il emri verilmez o seneyi bitirirsin gibi bir sey soyledi . Aydinlatabilirmisiniz

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