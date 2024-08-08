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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 21:35
Bozulan flash bellekten verileri kurtarma

Merhaba arkadaşlar flash beleğiniz arıza yaptı yada çalısmıyor içinde almanız gereken programlar var yapmamız gereken şey;

Disk Drill 5

Bunu indirip kurmaktır. flash beleğinize kısa sürelide olsa erişim sağlayacaktır bu sayede içerideki verilerinizi sorunsuz şekilde aktarmamıza yardımcı olabilen güzel bir program.

Umarım işinize yarar saygılar.

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