Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 21:39
Tek komut ile bilgisayardaki herşeyi güncelleyin

Merhaba arkadaşlar arada bende bunu yapiyorum güncel olmayan ne varsa otomatik olarak güncellemektedir yapacağımız işlem çok basit

cmd yönetici olarak çalıştırıp şu komutu giriyoruz.

winget upgrade --all

Çıkan ekranda y ye basıp enter dedikten sonra sıra ile tüm güncellenmesi gerekenleri güncelleyecektir. tek tek güncelleme yapmaktan iyidir diye düşünüyorum umarım bu bilgi işinize yarar saygılar selamlar.

Çok Yazılan Konular

Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Sözlük

sözlüğe geri dönmek 1 Zumba 2 uzak doğuluların güneş fobisi 1 Alt göbek 2 100 euro 2 kira fiyatları 4 günebakan 1 cibilliyet 1 efsanevi yaratık 2 changeling 2

Son Haberler

'Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil'Bakan Tekin, dünya şampiyonu 'Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı kabul ettiGençler arasındaki siber zorbalık Meclis gündemindeKurum'dan Yavaş'a 'SGK' yanıtı: Hesaplaşalım, hodri meydan!İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?