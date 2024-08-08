Tek komut ile bilgisayardaki herşeyi güncelleyin

Merhaba arkadaşlar arada bende bunu yapiyorum güncel olmayan ne varsa otomatik olarak güncellemektedir yapacağımız işlem çok basit

cmd yönetici olarak çalıştırıp şu komutu giriyoruz.

winget upgrade --all

Çıkan ekranda y ye basıp enter dedikten sonra sıra ile tüm güncellenmesi gerekenleri güncelleyecektir. tek tek güncelleme yapmaktan iyidir diye düşünüyorum umarım bu bilgi işinize yarar saygılar selamlar.