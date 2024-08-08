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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 21:44
Bilgisayarıma virüs bulastı ne yapmalıyım?

Merhaba arkadaşlar bilgisayarınıza virüs bulaştı diyelim nasıl temizleriz ilk önce aktif bir virüs programı ile disklerimizi tekl tek tarayarak yakalanan kücük çaplı trojan solucan gibi nesneleri yok etirebiliriz. Tabi bu tüm virüsleri temizleyecek demek değil combofix isimli uygulama ile yeniden taratıp bilgisayarımızı kontrol altına alabiliriz daha olmadı kaspersky da olabilir farklı yollarıda var ama biraz karışık onuda müsait olduğum bir gün resimli şekilde sizlere analtacağım.

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