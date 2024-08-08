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Editörler : Radore



Editör
08 Ağustos 2024 21:46
Virüs programı

Kaspersky güzel bir programdır. 30günlük deneme sürümü ile indirilip kullanılabilir arkadaşlar.

30 günde olsa bilgisayarımızı temizler ve casus yazılımlara karşı koruma sağlar. bunu 3veya 6 aylık gibi yapma şansımız elbette var ama internet üzerinden aktif key bulmamız gerekiyor oda bir vakit alıyor tabiki deneme sürümü en güzelidir.

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