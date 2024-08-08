Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2024 22:26
İl içi tayin sonrası iller arası tayin

arkadaşlar il içinde verilen tayin örneğin istanbulda a hastanesinden b hastanesine bu yıl içinde kasımda tayin oldum aralık ayındaki iller arasında ki tayinle başka bir şehre gitmemi engeller mi il içi tayin iller arası tayinde olduğu gibi 2 yıl çalışma şartı vs ararlar mı


Prm.Emrh112
Aday Memur
08 Ağustos 2024 23:05
etkilemez , iller arası yıl şartı 1 değil mi?

Lab. Teknikeri
Aday Memur
09 Ağustos 2024 05:59
Hayır

Lab. Teknikeri
Aday Memur
09 Ağustos 2024 06:00
2
Prm.Emrh112, Dün
etkilemez , iller arası yıl şartı 1 değil mi?

Coolcity
Aday Memur
09 Ağustos 2024 08:32
alt bölgede 1 yıl iller arasında 2 yıl diye biliyorum il dışı tayinde tekrar isteme süresi ama il içi il dışını etkilemez 1 gün bile olsa diye tahmin ediyorum emin olmak için sormuştum
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu çkysTh teknik hizmetler sınıfı. Hastanegeçici görevlendirme2024 Haziran tayin ÇkysKamuda ebe olarak çalışırken farklı bir bölüm okumak hk.İl içi tayin sonrası iller arası tayinÖğretmen tıbbi sekreterle aynı mı alıyor ortalamasağlık mazeretiii tayin Sağlıkçı + Sağlıkçı Eş Durumu Tayini Hk.Önlisans Tıbbi Sekreterim, Sağlık Yönetimi bitirince derece kademe

Sözlük

ladikli ahmet hüdai hazretleri 1 ev zencisi 1 100 euro 2 selluka 1 sevgililik dönemi 2 hedef tahtası olmak 3 hint inciri 1 gnome 1 zakkum 1 hacettepe 1

Son Haberler

Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandıSpor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzıTBMM'nin yeni ziyaretçi girişi kullanıma açılıyorTürkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneştenBakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?