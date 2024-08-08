İl içi tayin sonrası iller arası tayin

alt bölgede 1 yıl iller arasında 2 yıl diye biliyorum il dışı tayinde tekrar isteme süresi ama il içi il dışını etkilemez 1 gün bile olsa diye tahmin ediyorum emin olmak için sormuştum

alt bölgede 1 yıl iller arasında 2 yıl diye biliyorum il dışı tayinde tekrar isteme süresi ama il içi il dışını etkilemez 1 gün bile olsa diye tahmin ediyorum emin olmak için sormuştum