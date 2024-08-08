arkadaşlar il içinde verilen tayin örneğin istanbulda a hastanesinden b hastanesine bu yıl içinde kasımda tayin oldum aralık ayındaki iller arasında ki tayinle başka bir şehre gitmemi engeller mi il içi tayin iller arası tayinde olduğu gibi 2 yıl çalışma şartı vs ararlar mı

arkadaşlar il içinde verilen tayin örneğin istanbulda a hastanesinden b hastanesine bu yıl içinde kasımda tayin oldum aralık ayındaki iller arasında ki tayinle başka bir şehre gitmemi engeller mi il içi tayin iller arası tayinde olduğu gibi 2 yıl çalışma şartı vs ararlar mı