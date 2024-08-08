Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2024 22:26
tayin
arkadaşlar il içinde verilen tayin örneğin istanbulda a hastanesinden b hastanesine bu yıl içinde kasımda tayin oldum aralık ayındaki iller arasında ki tayinle başka bir şehre gitmemi engeller mi il içi tayin iller arası tayinde olduğu gibi 2 yıl çalışma şartı vs ararlar mı

Prm.Emrh112
Aday Memur
08 Ağustos 2024 23:05
etkilemez , iller arası yıl şartı 1 değil mi?
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