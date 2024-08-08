Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ağustos 2024 22:27
MEB: Kayıtta, bağış veya kayıt parası isteyenleri mutlaka ihbar edin !

Aslan Meb gene vatandaşın gönlünü çaldın Hınzır :))


Kagiş
Müsteşar
08 Ağustos 2024 22:45

Olur olur, söylerim!!?)))

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