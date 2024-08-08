650 bin kediyi cekip 36 vaadeyle ödeyecegim.36 ay sonra 1 milyon 594 bin olarak ödemis olucam.sizce bu faiz oranlarıyla arsa alımı mantıklı mı?

650 bin kediyi cekip 36 vaadeyle ödeyecegim.36 ay sonra 1 milyon 594 bin olarak ödemis olucam.sizce bu faiz oranlarıyla arsa alımı mantıklı mı?