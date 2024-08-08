Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ağustos 2024 22:51
arsa alımı
650 bin kediyi cekip 36 vaadeyle ödeyecegim.36 ay sonra 1 milyon 594 bin olarak ödemis olucam.sizce bu faiz oranlarıyla arsa alımı mantıklı mı?

Çok Yazılan Konular

Evimevim hakkında

Sözlük

ustasından hastasına 1 canı sıkılmak 1 uzak doğuluların güneş fobisi 1 süleyman soylu 1 Zumba 2 şu an çalan şarkı 3 turist 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 3 selluka 1 domates peynir ekmek 1

Son Haberler

Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralıŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandıTrabzonspor sahasında Rapid Wien'e kaybettiSekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirlerFilenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?