Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ağustos 2024 00:09
uzman öğretmenlik ne oldu
geçen sene askere gittiğim için uzman öğretmen olamadım bu sene oluyorum klavuz yok neden

Sakaryalı540
Aday Memur
09 Ağustos 2024 00:44

Askerden yeni mi geldiniz haberlere falan bakmadın mı?


TalhaEymenn
Aday Memur
09 Ağustos 2024 01:09
Yalan oldu
Toplam 2 mesaj

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