Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ağustos 2024 01:08
Fetö harici meslekten çıkarma cezası istenenler

Malum konu haricinde başka bir adli veya idari konudan dolayı açığa alınanlar il polis disiplin kuruluna çıkanlar ordan dosyası YDK ya sevk edilenler vs bilgilendirme sayfası olarak bu başlığı açtım maalesef bu konularda tecrübem oldukça fazla oldu yardımlaşmak bilgilenmek sohbet amaçlı

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