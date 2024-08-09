Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2024 07:51
Adalet bitti mi sizce?

3 buçuk yıldır bekleyen bir dosyam var bilirkisi raporu gelmesine rağmen ceza mahkemesinden karar alamıyorum göreve dönemiyorum(GOREVI KOTUYE KULLANMAK SUCU )....ne yazıkki beni 3 buçuk senedir bekleden hakim ve üyeleri bir haber cikiyor çeteye üyelerini serbest bırakan hakimler aciga alındı diye!!!zengine hadi git garibana dur bakalım böyle mi olmalı yazikkkk çok yazikk

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