eş tayini atama işlemleri başlatıldı

herkese merhaba 31 inde dilekçe vermiştim dün öğrendiğimde atama işlemleri başlatıldı tüm validasyonlardan geçti gibi bir cevap aldım.bundan sonra ki süreç nasıl olur

herkese merhaba 31 inde dilekçe vermiştim dün öğrendiğimde atama işlemleri başlatıldı tüm validasyonlardan geçti gibi bir cevap aldım.bundan sonra ki süreç nasıl olur