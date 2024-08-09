Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2024 09:06
eş tayini atama işlemleri başlatıldı
herkese merhaba 31 inde dilekçe vermiştim dün öğrendiğimde atama işlemleri başlatıldı tüm validasyonlardan geçti gibi bir cevap aldım.bundan sonra ki süreç nasıl olur

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